Son dakika... İstanbul'daki yangın faciasında 8 kişi tutuklandı

Kaynak: ANKA
Son dakika... İstanbul'daki yangın faciasında 8 kişi tutuklandı
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını faciasında 8 kişi tutuklandı.

İstanbul, Gayrettepe’de 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında bulunan gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

yangin.webp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli ise "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmakta olduğu, ilgili kamu görevlileri hakkında ise soruşturma işlemleri yapılacağı belirtildi.

yangin2.webp

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ÇALIŞMIYORMUŞ

Sevk yazısında Dursun Ç. ve Sibel Ç.'nin yüzde 50 hisseli gece kulübünde bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu ve söz konusu şirkette çalışan 3 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları belirtildi. Ön bilirkişi raporuna göre de kusurlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı. Kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin işyerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, gerekli çıkış kapılarının kapalı olduğu ve yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ayrıca yangın söndürme tüplerinin de bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği belirtildi.

yangin3.webpBuna göre şüphelilerin üzerlerine atılı suçta kusurlarının bulunması olayda 29 kişinin hayatını kaybetmesi bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması nedeniyle 9 şüphelinin tutuklanmaları talep edildi.

yangin4.jpg8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 şüpheliden 8'i hakkında "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklama kararı verilirken 1'i hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

yangin5.webp

yangin6.webp

İlgili Haberler
Diskodaki yangın faciasından sağ kurtulan tek işçi dehşeti anlattı. 29 kişi feci şekilde can vermişti
Gece kulübü yangınında ölen gençten kahreden haber. 10 gün önce baba olmuş
Son dakika... 29 kişinin öldüğü disko yangınının ilk anı ortaya çıktı
Gayrettepe’de 29 kişiye mezar olan ünlü gece kulübü Masquerade hakkında kimsenin konuşmadığı detay
29 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu
İmamoğlu'dan İstanbul’daki yangınla ilgili açıklama
Şişli'de 16 katlı apartmandaki yangında ölü sayısı 16 oldu
Şişli'de 16 katlı bina yangını. Ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Son dakika... Ürgüp'te seçimler yenilenecek Gündem
Son dakika... Ürgüp'te seçimler yenilenecek
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı Gündem
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Dursun Özbek Süper Kupa kararını açıkladı Spor
Dursun Özbek Süper Kupa kararını açıkladı
Kıyametin habercisi dev hayvan yine ortaya çıktı. 7.4'lük depremden önce oltaya takılmıştı Gündem
Kıyametin habercisi dev hayvan yine ortaya çıktı. 7.4'lük depremden önce oltaya takılmıştı
Tekirdağ'da fabrika yangını Gündem
Tekirdağ'da fabrika yangını
Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası yapıldı Gündem
Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası yapıldı
TEM'de zincirleme kaza Gündem
TEM'de zincirleme kaza