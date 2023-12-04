Son Dakika... İYİ Parti CHP'nin teklifini reddetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Kasım Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yerel seçimlerde işbirliği teklif etmişti.

OYÇOKLUĞUNDA ÇIKAN KARARLA İYİ PARTİ 81 İLDE ADAY ÇIKARACAK

İYİ Parti ise 4 Aralık Pazartesi günü düzenlenen Meral Akşener başkanlığındaki GİK toplantısında 81 ilde aday çıkarma kararını görüştü.

Toplantıda yapılan gizli oylamada, 14 evet oyuna karşın 35 hayır oyu kullanıldı.

"HÜR VE MÜSTAKİL" DİYE DUYURDU

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili, Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, “Hür ve müstakil” diye yazdı.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin ise “Allah utandırmasın.. Hür müstakil seçimlere katılıyoruz” dedi.

KARARINDAN ARDINDAN İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Zorlu, kararın oy çokluğuyla alındığını ifade edip "GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır." dedi.

Zorlu'nun açıklamaları şöyle:

"GİK toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai karara bağlamıştır. İYİ Parti, kendisine bir çıkış yolu aradığı zamanda umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İYİ Parti'yi aziz Türk milleti kurmuştur.

Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük açıklıkla ortaya koymuş ve oylamaya geçilmiştir.

GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Karar oy çokluğuyla alındı. Tartışmaya kapalı.”