Son dakika… İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP’ye katıldı

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Son dakika… İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP’ye katıldı
İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem CHP’ye katıldı. Rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem CHP’ye katıldı. Rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İYİ Parti eski Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İYİ Parti’nin 81 ilde aday çıkarma kararı sonrası partisinden istifa etmişti. Özgür Özel ile görüşen Bahadır Erdem'in bugün CHP'ye katıldı. Erdem'in rozetini Özgür Özel taktı.

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Özel partisinin grup toplantısında eski İYİ Partili Bahadır Erdem'e rozet taktı.

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Erdem yaptığı konuşmada "Türkiye'de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için, laik eğitimle gençlerin eğitim alabilmesi, kadın haklarının daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini demokrasiyle sonlandırmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK'ya verilen arada, yerel seçim öncesi İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem'le görüşmüştü.

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