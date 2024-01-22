Son dakika... İYİ Parti'nin Ankara adayı belli oldu

İYİ Parti yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızla sürdürürken İYİ Parti'nin merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu netliğe kavuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım ile adaylık konusunda anlaşmaya vardı.

İYİ PARTİ'NİN ANKARA ADAYI CENGİZ TOPEL YILDIRIM

Aday adaylarının isimleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmaya vardı. Cengiz Topel Yıldırım’ın İYİ Parti Genel Merkezi’nde çarşamba günü yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

KEMAL KIIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANLIĞINI DA YAPTI

Cengiz Topel Yıldırım, uzun bir süre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yaptı. Yıldırım CHP döneminde özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına rağmen tüm hayatını Ankara’da geçirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gören ve bir anlamda Mülkiyeli olan Yıldırım, gündeme Ankaragücü Futbol Takımı ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi verdiği mücadeleyle ön plana çıktı.

Yıldırım'ın ismi CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yoğun bir şekilde geçmeye başladı. Bir dönem adaylığının kesinleştiği yönünde haberler çıkmasına rağmen Yıldırım aday olmadı.