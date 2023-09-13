Son dakika… İYİ Parti’nin yerel seçimde ittifak için son kararı belli oldu

Son dakika… Son dakika… İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde 81 ilde ve tüm ilçelerde partisinin aday çıkaracağını açıkladı.

Son dakika… İYİ Parti’nin yerel seçimde ittifak için son kararı belli oldu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yapılan son zamlarla ilgili Kürşat, “Yine zam üzerine zam geliyor ama iktidarın umurunda değil. Emekli ve engellilerin aldığı maaşlar konusunda iktidar sessiz. Emekli maaşına yapılacak olan zam konusunu da iktidar uzattıkça uzatıyor. Emeklilerin haykırışına ses vermek için geçen hafta İstanbul Avcılar’daki ekibimiz 5 bin imza toplayıp grup başkanlığımıza iletti. Bugün Türkiye genelinde bu yapılsa daha iyi sonuç alınır” dedi.

iyi-parti.jpg

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Yerel seçimlerle ilgili de Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

*31 Mart 2024’e yapılacak seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi.

*Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum.

*Genel İdare Kurulu bu kararı oy çokluğuyla aldı. 4 arkadaşımız karara farklı görüş bildirdi.

*Genel İdare Kurulu bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız Genel İdare Kurulu’nun görüşünü almadan asla hareket etmez.

İlgili Haberler
“AKP ile ittifak olur mu” sorusuna İYİ Parti’den net yanıt: CHP ve AKP arasında görürsünüz ama...
CHP'den İYİ Parti açıklaması: İttifak olmadan İstanbul seçimlerini kazanabiliriz
Cumhur İttifakı’ndan İYİ Parti’ye bir davet daha: Yerel seçimlere mahsus bir şey değil
İYİ Parti'nin İzmir adayını açıklamasının ardından CHP'den ilk tepki. "İttifak olmamasını sağlıklı buluyorum"
İYİ Partili Uğur Poyraz'dan 'yerel seçim' çıkışı: İttifak olmaz, 'adayda ortaklaşma' olur
Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia
Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması. Siyah Beyazlılar'ın kasası dolacak Spor
Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması. Siyah Beyazlılar'ın kasası dolacak
Türkiye İşçi Partisi Can Atalay için Hatay’dan Ankara’ya yürüyecek. Erkan Baş açıkladı Güncel
Türkiye İşçi Partisi Can Atalay için Hatay’dan Ankara’ya yürüyecek. Erkan Baş açıkladı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Datça'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı Yaşam
Datça'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı
'Atiye' dzisinin yapımcısına verilen ceza belli oldu Magazin
'Atiye' dzisinin yapımcısına verilen ceza belli oldu
Göksel Gümüşdağ ve Çağdaş Atan size yakıştı mı? Kayserispor'un feryadını duydunuz mu? Mirza Şeker yazdı Spor
Göksel Gümüşdağ ve Çağdaş Atan size yakıştı mı? Kayserispor'un feryadını duydunuz mu? Mirza Şeker yazdı
Fenerbahçe'ye Dendocker müjdesi. İngiliz basını son detayları açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye Dendocker müjdesi. İngiliz basını son detayları açıkladı