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Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 22:00
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Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı

Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı
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Gece saatlerinde Tel Rıfat kırsalından teröristler tarafından ateşlenen 3 Roket mermisi, Kilisin Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, güvenlik güçleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "Terör örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21:25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis'te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.



 

 

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yerli milli
22.11.2022 22:47
Bunlar bu roketleri nereden buluyor?  
 
Misafir
22.11.2022 22:44
Allah bu milletin yardımcısı olsun. Bu millete doğru tercihler yapmasını nasip etsin.  
 
Hasan
22.11.2022 22:33
Bütün bahar yaz durdular durdular seçim startı YPG roketleriyle başladı. Roketleri karşıdan attırılır diyordu devletin en başındakilerin yaptığı gizli toplantıda .Ölen olursa ateş düştüğü yeri yakacak  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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