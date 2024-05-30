Son dakika... Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş öncülüğünde toplandı. Toplantı sonrası Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildiği duyuruldu.

CHP: GECİKMİŞ BİR DÜZENLEME

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifini olumlu karşıladıklarını fakat gecikmiş bir düzenleme olduğunu ifade etti. Türeli, diğer yabancı ülkelerdeki gibi Blockchain Strateji Belgesi'nin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Türeli, Hazine ve Maliye Bakanlığına "Bu alanın vergilendirilmesi konusunda bakanlığın düşüncesi nedir?"; Merkez Bankasına "Kripto parayı ödemelerde kullanacak mıyız?"; MASAK'a ise "Şu ana kadar şüpheli işlem bildirimi sonucunda ilave bir işlem yapıldı mı?" sorularını yöneltti.

VERGİLENDİRME NASIL OLACAK?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifini olumlu bulduklarını ifade ederek, ancak bu kanun teklifinin önümüzdeki dönemde hızla destek görecek diğer kanun teklifleriyle birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Özlale, "Neden? Çünkü bizim bu platformda piyasada hesap verebilirlik ve şeffaflık kriterini sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kripto varlıkların "kara para aklama mekanizması" olarak görüldüğünü, bu durumun raporlarla sabit olduğunu kaydeden Özlale, bunun engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Gelir eşitsizliğini azaltmak için daha adil bir vergi sistemi olması gerektiğinin altını çizen Özlale, "Burada hiçbir şekilde vergilendirilmeyen ve oldukça iyi bir kazanç sağlayan bir platform var; o yüzden, bu kanun teklifinden hemen sonra bizim bunun vergilendirilmesinin üzerinde mutlaka konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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