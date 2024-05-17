Son dakika... Marmaray'da intihar. Seferler durduruldu

Düzenleme: Damla Baylan
Son dakika... Marmaray'da intihar. Seferler durduruldu
Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında genç bir kadın, trenin önüne atlayarak intihar etti. Yaşamını yitiren genç kadını trenin altından çıkarma çalışmaları sürerken, Halkalı yönüne olan seferler durduruldu.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında saat 18.47'de meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen genç bir kadın tren raylarına atlayarak intihar etti.

Yaşamını yitiren genç kadını trenin altından çıkarma çalışmaları sürerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve savcılığa bağlı ekipler sevk edildi.

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Halkalı yönüne olan seferler tek yönlü olarak durdurulurken, mesai bitiş saatine denk gelen olaydan dolayı Marmaray istasyonlarında büyük kalabalıklar oluştu.

Halkalı yönüne olan seferlerin kademeli olarak açılacağı öğrenildi.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Marmaray, resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 18.47’de Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Feneryolu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletildiği ve Marmaray seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı ifade edildi.

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