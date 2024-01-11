Son dakika.. MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
MHP, 8 il 47 İlçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İŞTE O LİSTE:

1-005.jpg

2-005.jpg

3-003.jpg

4-003.jpg

Son Haberler
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti Gündem
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Trabzonspor'da kritik toplantı Spor
Trabzonspor'da kritik toplantı
Epstein'in fuhuş adasına 26 uçuşu bulunan Banu Küçükköylü Yeniçağ'a konuştu. Defne Samyeli ile aynı yarışmaya katılmış Gündem
Epstein'in fuhuş adasına 26 uçuşu bulunan Banu Küçükköylü Yeniçağ'a konuştu. Defne Samyeli ile aynı yarışmaya katılmış
3 aracın karıştığı kaza kamerada. Dikkatsizlik faciaya dönmekten son anda kurtuldu Gündem
3 aracın karıştığı kaza kamerada. Dikkatsizlik faciaya dönmekten son anda kurtuldu
Beşiktaş yeni transferi Svensson'un sözleşme detaylarını açıkladı Spor
Beşiktaş yeni transferi Svensson'un sözleşme detaylarını açıkladı
Muş’ta 3 avcıya binlerce lira ceza yağdı Gündem
Muş’ta 3 avcıya binlerce lira ceza yağdı
AKP'li belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti Siyaset
AKP'li belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti