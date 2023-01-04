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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Özel okul zammı belli oldu

Son dakila... Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:03
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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Özel okul zammı belli oldu

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Özel okul zammı belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından zam oranını açıkladı. Özer, 2023 yılı için özel okullarda uygulanacak zam oranının yüzde 65 olduğunu söyledi.

Bakan Özer, daha önce TÜFE-ÜFE baz alınırken, bu sene sadece ÜFE'nin baz alındığını söyledi. Kararın yarından itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.

Bakan Özer, önceki gün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak amacıyla 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. O zaman herkes dedi ki 'Mümkün değil, yapamazsın'. Çünkü Türkiye'deki mevcut anaokulu sayısı, 2 bin 782'ydi. Biz 1 yılda ondan daha fazlasını yapmak üzere Emine Erdoğan hanımefendinin himayesiyle yola çıktık, seferberlik başlattık. 2022 bitti, 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranlarını 1 yılda yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkardık. Şimdi de 6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz Yemek vereceğiz."

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