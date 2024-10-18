Son dakika... MİT'in casusluk operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Son dakika... MİT'in casusluk operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı

MİT'in yeni düzenlediği casusluk operasyonu kapsamında 9 kişi daha tutuklandı.

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi daha tutuklandığı açıklandı. Yürütülen soruşturmada kapsamında toplam tutuklu sayısı 20’ye çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki operasyonla beraber soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20’ye ulaştı.

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MİT’in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime tamamen kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

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