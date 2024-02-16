Son dakika.. MİT'ten Suriye'de kritik operasyon

Kaynak: AA
Son dakika.. MİT'ten Suriye'de kritik operasyon
PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana Suriye’de etkisiz hale getirildi

Fatma Sakana'nın 2012 yılında Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinde olduğu belirtildi.

Fatma Sakana isimli teröristin PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod adında olduğu ve Suriye'nin Kamışlı şehrinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

10 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU HAİN SALDIRI SONRASINDA SORUMLU YAPILMIŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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