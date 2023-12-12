Son Dakika... MKE Ankaragücü Başkanı AKP'den ihraç edildi

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AKP'den ihraç edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika... MKE Ankaragücü Başkanı AKP'den ihraç edildi

Hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AKP'den kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü.

Meler'e yapılan saldırı tepki çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Koca, saldırı nedeniyle tutuklandı.

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AKP'DEN İHRAÇ EDİLİYOR

Faruk Koca, AKP'den 22 ve 23'üncü dönem Milletvekilliği yapmıştı. Koca, MKYK toplantısında alınan kararla AKP'den kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Koca'nın saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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