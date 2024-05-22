Son dakika... Motokurye Ata Emre'nin katiline istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) sipariş götürdüğü sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ölümüne sebep olan E.Ö. (17) hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede zanlının "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken, 18 yaşından küçük olan E.Ö. 18 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda, incir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten döndüğü esnada E.Ö. tarafından önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Akman, kanlar içinde motosikletinin üzerine yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinden sonra Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir’de bir zincir restoranda, harçlık çıkarmak için motokurye olarak çalışan Ata Emre Akman’ı, 25 bıçak darbesiyle öldüren 17 yaşındaki E.Ö.’nün ifadesi, ortaya çıktı.

Saldırının ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.Ö.’nün, verdiği ifadede, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım” dediği ortaya çıktı.

E.Ö.’nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binada bulunan başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" ifadesini kullandığı belirtildi.