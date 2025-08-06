Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Çalık'ın hastanedeki tetkik süreci tamamlandı, hastane raporu hazırladı.
Murat Çalık'ın annesinin sözleri yürekleri yaktı
ADLİ TIP'TAN KARAR BEKLENECEK
Rapor, Adli Tıp'a gönderildi. Çalık hastaneden yeniden cezaevine gönderildi.
ANNESİ VE KARDEŞİ FENALIK GEÇİRDİ
Murat Çalık'ın yeniden hastaneye sevk kararının ardından onu hastane önünde bekleyen annesi ve kız kardeşi fenalık geçirdi.
Çevredekiler Çalık'ın annesini ve kardeşini güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Murat Çalık hastane önünde bekleyen ailesine gösterilmeden cezaevine sevk edildi.