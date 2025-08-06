Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!

Son dakika... Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderiliyor.

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Çalık'ın hastanedeki tetkik süreci tamamlandı, hastane raporu hazırladı.

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ADLİ TIP'TAN KARAR BEKLENECEK

Rapor, Adli Tıp'a gönderildi. Çalık hastaneden yeniden cezaevine gönderildi.

ANNESİ VE KARDEŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Murat Çalık'ın yeniden hastaneye sevk kararının ardından onu hastane önünde bekleyen annesi ve kız kardeşi fenalık geçirdi.

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Çevredekiler Çalık'ın annesini ve kardeşini güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Murat Çalık hastane önünde bekleyen ailesine gösterilmeden cezaevine sevk edildi.

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