Son dakika... Netanyahu'dan ateşkes için tek şart!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Netanyahu'dan ateşkes için tek şart!

Son dakika... İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze savaşının durması için Hamas'ın silah bırakması gerektiğini açıkladı.

Netanyahu, kabinenin onayladığı "Gazze’nin işgaline" yönelik planın detaylarını duyurmak amacıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Netanyahu, Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesini gerekçe göstererek İsrail’in “görevi tamamlamaktan ve Hamas’ı yenmekten başka seçeneği olmadığını” söyledi.

Netanyahu'dan kan donduran açıklama!Netanyahu'dan kan donduran açıklama!

Netanyahu, Gazze’de hayata geçirilmesi planlanan yeni askeri operasyonun, Hamas’ın kontrolündeki son iki önemli noktayı hedef alacağını dile getirdi ve "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" sözleriyle bu operasyonun amacını vurguladı.

Ayrıca orduya, Gazze'ye daha fazla yabancı basın mensubu getirilmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Netanyahu, "Yeni Gazze harekatı planını oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!
Arka Sokaklar’ın Şule’si aşkıyla tatilde!
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor