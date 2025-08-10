Son dakika... Netanyahu'dan ateşkes için tek şart!

Netanyahu, kabinenin onayladığı "Gazze’nin işgaline" yönelik planın detaylarını duyurmak amacıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Netanyahu, Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesini gerekçe göstererek İsrail’in “görevi tamamlamaktan ve Hamas’ı yenmekten başka seçeneği olmadığını” söyledi.

Netanyahu'dan kan donduran açıklama!

Netanyahu, Gazze’de hayata geçirilmesi planlanan yeni askeri operasyonun, Hamas’ın kontrolündeki son iki önemli noktayı hedef alacağını dile getirdi ve "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" sözleriyle bu operasyonun amacını vurguladı.

Ayrıca orduya, Gazze'ye daha fazla yabancı basın mensubu getirilmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Netanyahu, "Yeni Gazze harekatı planını oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.