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  • Son dakika... Kars'ta öğrenci servisi devrildi. 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı

Son dakika... Kars'ta öğrenci servisi devrildi. 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:50
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Son dakika... Öğrenci servisi devrildi. 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı

Son dakika... Kars'ta öğrenci servisi devrildi. 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki 36 M 1338 plakalı servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi.

Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Servis sürücüsü gözaltına alındı.(AA)

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düşünüyorum
9.01.2023 11:14
Düz yolda bu minibüs bu şekilde devrilmesi için ve yoldan bu şekilde çıkması için çoooook hızlı gitmesi lazım, velilerin ve öğrencilerinde artık kendi kontrolerini yapması cezalarında caydırıcı olmalı  
 
Vatandaş
9.01.2023 11:13
Allah rahmet eylesin  
 
Hulki
9.01.2023 11:02
Köy okulları tekrar açılsın ...  
 
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