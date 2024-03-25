Son dakika... Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon
SGK, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödeneceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere yönelik verilen promosyonun kapsamı genişletildi.

SGK, emekliler dışında da ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödeneceğini açıkladı.

SGK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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