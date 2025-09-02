Son dakika... Özgür Çelik'e hapis istemi! İddianame kabul edildi

Özgür Çelik'in başkanı olduğu CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi. İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı.

CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı! CHP'den ilk açıklama

3 YIL HAPİS İSTEMİ

CHP'nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi.

İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyaset yasağı talep edilmişti.