Son Dakika... Özgür Özel CHP’nin 8. genel başkanı oldu

CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla yapılan kurultayda 1366 delege yeni genel başkanı seçmek için sandığa gitti.

Kurultayda aday olabilmek için yeterli imzaya 13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ulaşabildi.

Dün sabah saatlerinde İlhan Cihaner, ardından da Örsan Kunter Öymen adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Eski milletvekili adayı Ünal Karahasan ise yeterli imza sayısına ulaşamadı.

Genel başkanlık yarışı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşti.

CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL OLDU

İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turda 13 buçuk yıldır parti liderliğini yapan Kılıçdaroğlu'nu geriden bırakan Özgür Özel, aldığı 812 oyla CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Kılıçdaroğlu ise ikinci turda 536 oyda kaldı.

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