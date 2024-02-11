Son dakika.. Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun Hatay’da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Hatay’da meydana gelen protestoların çok büyük bir kısmının hükümete yönelik olduğunu belirten Özel, "Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti.

Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi.' Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır" ifadelerini kullandı.

“ANKETLERDE BİR ŞEY GÖRÜYORSAK MÜDAHALE EDERİZ”

Vatandaşların gösterdiği protestolara karşı kulaklarının kapalı olamayacağını, milletin sesini duyacaklarını ifade eden Özel, bu konuda anketleri baz alacağını şu sözler ile açıkladı:

"Bize anketler yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir.

Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örneklemli yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz."

DEM PARTİ AÇIKLAMASI

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde DEM Parti’nin İBB adayı olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’yi aday göstermesinin ardından ilk defa açıklama yapan Özgür Özel konu hakkında:

"Her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Kimsenin aday çıkarıp çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili hesaptır.

Bizim kimsenin çıkaracağı aday da çıkarmadığı adaya da lafımız da minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar lafı layık görenler şimdi bize özür borçlular."