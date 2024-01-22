Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar çıktı
Ünlü sunucu Ece Erken'in kocası ve eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görülen 20 sanıklı davada Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'a müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisine ait olan balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, şoförü de yaralanmıştı.

Yaşanan olayın ardından Mahmutyazıcıoğlu ve şoförünü vuranlarında aralarında olduğu 20 kişi hakkında dava açıldı. Bugün Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın tutuklu ve tutuksuz sanıkları duruşmaya avukatlarıyla birlikte katıldı.

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“KASTEN ÖLDÜRME OLMADIĞINA SİZİ İNANDIRAMADIM”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahla vuran sanık Kadir Yasak, olay anında Mahmutyazıcıoğlu'nu kasten öldürmek istemediğini söyleyerek, böyle bir olay yaşandığı için çok pişman olduğunu ve Mahmutyazıcıoğlu'nu kasten öldürmek istemediğini söyledi. Yasak, mahkemede, "Ben kasten öldürme olmadığına sizi inandıramadım galiba ama az ceza almak için demiyorum. Olayın aslı budur. Ben öldürme suçunu kesinlikle kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

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MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda Mahmutyazıcıoğlu'na silahla ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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