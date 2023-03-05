Son Dakika... Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gören 6 katlı bir bina çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye, emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, enkaz altında kaldığı iddia edilen vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, enkazdan ses alındığını ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ÇÖKEN BİNADA CHP İL BAŞKANLIĞI DA BULUNUYORDU

CHP Şanlıurfa İl Sekreteri Avukat Ronayi Paydaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada binanın çöktüğünü doğrularken partisinin binayı daha önce boşaltmış olduğunu bildirdi.

Paydaş, yaptığı açıklamada, “CHP Şanlıurfa Başkanlığımızın bulunduğu bina Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gördüğünden dolayı tüm bina ilk günden boşaltıldı. Az önce aldığımız habere göre bina çökmüş durumda. Binada CHP İl Örgütünden kimse yoktu. Temennimiz Başka kimselerin de olmaması” dedi.