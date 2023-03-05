5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son Dakika... Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü

Son Dakika... Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde deprem nedeniyle hasar oluşan bir bina çöktü.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:14
Takip Et

Son Dakika... Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü

Son Dakika... Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü
+
Aa
-

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gören 6 katlı bir bina çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye, emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, enkaz altında kaldığı iddia edilen vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, enkazdan ses alındığını ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ÇÖKEN BİNADA CHP İL BAŞKANLIĞI DA BULUNUYORDU

CHP Şanlıurfa İl Sekreteri Avukat Ronayi Paydaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada binanın çöktüğünü doğrularken partisinin binayı daha önce boşaltmış olduğunu bildirdi.

Paydaş, yaptığı açıklamada, “CHP Şanlıurfa Başkanlığımızın bulunduğu bina Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gördüğünden dolayı tüm bina ilk günden boşaltıldı. Az önce aldığımız habere göre bina çökmüş durumda. Binada CHP İl Örgütünden kimse yoktu. Temennimiz Başka kimselerin de olmaması” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
2
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
3
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
4
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
5
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
6
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
7
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿KKTC'de askerler yanan ormanlık alana 5 bin fidan dikti
﻿KKTC'de askerler yanan ormanlık alana 5 bin fidan dikti
﻿KKTC'de askerler yanan ormanlık alana 5 bin fidan dikti
﻿Deprem’de yıkılan tarihi kilise yeniden inşa edilecek
﻿Deprem’de yıkılan tarihi kilise yeniden inşa edilecek
﻿Deprem’de yıkılan tarihi kilise yeniden inşa edilecek
﻿Çamaşır makinesi yangın çıkardı. Ekipler olay yerine koştu
﻿Çamaşır makinesi yangın çıkardı. Ekipler olay yerine koştu
﻿Çamaşır makinesi yangın çıkardı. Ekipler olay yerine koştu
﻿Montella İtalyan basınına açıkladı: Depremden sonra çok zor
﻿Montella İtalyan basınına açıkladı: Depremden sonra çok zor
﻿Montella İtalyan basınına açıkladı: Depremden sonra çok zor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.