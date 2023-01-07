Son dakika. Sarıkamış'ta anma töreni yapılan salonun tavanı çöktü. Yaralılar var

Kars’ın Sarıkmış ilçesinde düzenlenen “Sarıkamış şehitlerini anma töreni”nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz yaptığı ilk açıklama hastaneye götürülen 10 hafif yaralı olduğunu açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.