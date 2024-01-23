Son Dakika... Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a götürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a götürüldü
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı sebebiyle Diyarbakır’a götürüldü.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı sebebiyle Diyarbakır’a götürüldü.

selahattin-demirtas-annesinin-rahatsizligi-nedeniyle-diyarbakir-a-getirildi-1.jpg

DEM Partisi yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır.”

ekran-goruntusu-2024-01-23-212400.jpg

Demirtaş daha önce de babasının hastalığından ötürü özel jetle Diyabakır’a götürülmüştü. Hastanede babasıyla 45 dakika görüşen Demirtaş aynı jet ile tekrar Edirne’ye götürülmüştü.

Son Haberler
Trabzonspor'da sakatlık şoku Spor
Trabzonspor'da sakatlık şoku
Milas’ta elektrik trafosu patlama sonrası alev aldı Gündem
Milas’ta elektrik trafosu patlama sonrası alev aldı
İstanbul'da yaşanan kafa kesme dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Gündem
İstanbul'da yaşanan kafa kesme dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada kalçasına bıçak saplanan bir kişi yaralandı. Gündem
Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada kalçasına bıçak saplanan bir kişi yaralandı.
Ateş yakmak isteyen kampçılar, ateşi yaktılar da çadırları da tutuştu Video
Ateş yakmak isteyen kampçılar, ateşi yaktılar da çadırları da tutuştu
Yeniden Refah'ın ardından BBP de aday çıkaracağını açıkladı. Cumhur'da adaylık krizi büyüyor Gündem
Yeniden Refah'ın ardından BBP de aday çıkaracağını açıkladı. Cumhur'da adaylık krizi büyüyor
Fenerbahçe'den gitti gol makinesine dönüştü. Umut atıyor Pendik kazanıyor Spor
Fenerbahçe'den gitti gol makinesine dönüştü. Umut atıyor Pendik kazanıyor