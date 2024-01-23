Son Dakika... Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a götürüldü

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı sebebiyle Diyarbakır’a götürüldü.

DEM Partisi yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır.”

Demirtaş daha önce de babasının hastalığından ötürü özel jetle Diyabakır’a götürülmüştü. Hastanede babasıyla 45 dakika görüşen Demirtaş aynı jet ile tekrar Edirne’ye götürülmüştü.