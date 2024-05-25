Son dakika... Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Büşra Kapan
Son dakika... Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı

Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, saldırıya uğradı. Geçen hafta ifade veren Zengin, saldırıya uğradı.

Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, suikastı soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta Emniyete ifade vermişti.

Zengin, bu akşam saat 21.00'da Halk TV'de Bengü Şap Babaeker ve Bahdır Özgür'ün sunduğu programa konuk olacaktı.

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Zengin saldırı sonrası programa katılamayacağını açıkladı.

Ömer Zengin sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım."

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“BİZİ BERLİN’DEN GETİREN ADALET, ANKARA’DAKİ ÜLKÜCÜ KATİLİ FETÖ’CÜLERİ AYAĞINA GETİREMİYOR”

Ankara'da 2022’de düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Halk TV'de katılacağı program öncesi saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, X hesabından suikastle ilgili ifadesini, “Bizi bir telefon ile Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki Ülkücü katili FETÖ’cüleri bir türlü ayağına getiremiyor!” notuyla paylaştı.

Zengin tarafından yayımlanan söz konusu ifadede Olcay Kılavuz’un görevden alınmasından sonra Ateş’in parti özel kalem müdür yardımcısı Akın Yavuz’un referansı ile göreve getirilmesi neticesinde Ateş’e karşı husumetin başladığını düşündüğünü söylediği görülüyor.

Ayrıca Zengin, ifadesinde "Yıldırım önderliğinde Yönter, Kılavuz, Ünlütürk tarafından organize edildiğinden eminim" iddiasında bulundu.

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