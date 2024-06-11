Son dakika... Sinop'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA
Son dakika... Sinop'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop-Boyabat karayolunun 15. kilometresinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen bir otomobil ile sağlık personelinin içinde bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonrasında hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Araçtaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Ayrıntılar geliyor

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