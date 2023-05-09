Son Dakika... Soma'da maden ocağında göçük: 2'si ağır 5 işçi yaralı

Manisa Soma'daki bir yer üstü linyit madeninde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 5 madenciden ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Son Dakika... Soma'da maden ocağında göçük: 2'si ağır 5 işçi yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde açık madencilik yapılan bir ocakta toprak kayması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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