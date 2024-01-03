Son Dakika… Son dakika… Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın

Kaynak: DHA
Son Dakika… Son dakika… Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nin bulunduğu binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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