CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün saat 12:00'de Genel Merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısında partimizin asgari ücret teklifini açıklayacağız" demişti. Ağbaba, CHP'nin Asgari Ücret Teklifi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'li Ağbaba, partisinin asgari ücret teklifini 10 bin 128 TL olarak açıkladı. Ağbaba, "En düşük memur maaşı hesaplanırken asgari ücret göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

CHP’nin yanı sıra diğer siyasi partiler de asgari ücret taleplerini kamuoyuna açıklamıştı. HDP’nin asgari ücret önerisi 12 bin 500 lira olarak açıklanırken İYİ Parti ise asgari ücretin 9 bin 600 TL olması gerektiğini belirtmişti.