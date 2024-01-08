Son dakika... Son dakika... Malatya'da deprem

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.19 sıralarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Yazıcı, "Pütürge ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılardan uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı.