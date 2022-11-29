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Son Dakika... Son Dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Suriye'ye operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Suriye operasyonu açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:55
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Son Dakika... Son Dakika... Suriye'ye operasyon açıklaması. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Her an yapılabilir

Son Dakika... Son Dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Suriye'ye operasyon açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Suriye'ye operasyon açıklaması geldi.

Kalın "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek” açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye yönelik olası kara operasyonu hakkında konuştu.

Kalın, “Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

İşte İbrahim Kalın'dan 'Suriye' ile ilgili önemli başlıklar;

SURİYE'YE 5. HAREKAT NE ZAMAN?

“Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı Türkiye her zaman hazır ve nazırdır ve operasyonlar dönem dönem devam eder. Bundan sonra da bu tür tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı zemini mekanı şekli kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir.

Bunların bugün mü yarın mı olacağını açıklamak gibi bir şeyimiz yok tabii ki elbette. Şunu bilmesi gerekir ki bütün teröristlerin diğer unsurların Türkiye bu tür tehdit algısını belli bir noktaya getirdikten sonra gereğini yapar.

"HER AN YAPILABİLİR"

Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek.

İKİ OPERASYONUN AYNI ANDA OLUR MU?

Hiç sıkıntı yok. TSK bu imkan ve kabiliyete sahiptir. İki olur başka yerlerde olur çok kapsamlı olur kısa süreli olur çok farklı şekillerde bu operasyonlar yapılabilir.

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ HESAP VERMEZ"

Biz sorumluluk sahibi bir devlet olarak müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendiririz konuşuruz. Kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez.

Ama gerekli bilgi paylaşımını yapar gerekli istihbari paylaşımları yapar fakat kendi tehdit algısı çerçevesinde atması gereken adımları da mutlaka atar.

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1950
29.11.2022 13:15
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