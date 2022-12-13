Son dakika... Tarikatta istismar skandalında sanıklara tutuklama talebi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklanması talep edildi.

Cinsel istismar davasında yeni bir gelişme yaşandı. TELE1’den Egehan Erkün’ün edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da istismarcı Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talebinde bulundu.

TÜRKİYE AYAĞA KALKMIŞTI

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla imam nikahı ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. 7 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten H.G.K.’nın 2012 yılında verdiği ilk şikayetin ardından açılan soruşturmanın üstü tartışmalı bir şekilde kapatıldı.

Genç kadının hukuk mücadelesi sonrası dava açıldı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Aytıntılar geliyor...