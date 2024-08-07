Son dakika.. Tatil süreleri kısaltılacak mı? MEB'ten açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. Tatil süreleri kısaltılacak mı? MEB'ten açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Bakanlık yaz tatili süresinin 20 gün kısalacağı iddiasını yalanladı.

Bugün yayılan bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı bir sonraki yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılması yönünde bir karar almıştı.

İddiaların kamuoyunda geniş bir yankı uyandırmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konu hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bir sonraki yaz tatili süresinin öğretmenler ve öğrenciler için 20 gün kısaltılması yönünde bir kararlarının veya açıklamalarının olmadığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor”

DERS SÜRELERİ KISALTILACAK MI?

Tatil sürelerinin kısaltılması yönünde çıkan haberleri yalanlayan Milli Eğitim Bakanlığı ders sürelerinin kısaltılması hakkında ise herhangi bir açıklama veya yalanlama yapmadı.

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