Son dakika... Thodex davasında karar açıklandı

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Thodex davasında karar açıklandı. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan bir müşteki yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon TL adli para cezasına hükmedildi.

Yargılanan diğer 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi.