Son dakika... THY'nin İstanbul çıkışlı seferleri iptal edildi

THY'nin alt yapı sistemi çöktü; rezervasyon işlemleri aksadı, biniş kartları elle yazıldı, uçaklar rötar yaptı…

THY'nin 19.00-22.00 arası İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından konuyla ilgili iki açıklama yaptı.

Üstün ilk açıklamasında, “Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz” dedi.

Daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, “İstanbul çıkışlı 19.00 – 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir”