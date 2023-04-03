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Son Dakika... Togg'da ilk teslimat Erdoğan ailesine yapıldı

Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iki aracı teslim aldı. Törende konuşan Erdoğan, ''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz.'' dedi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:58
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Son Dakika... Togg'da ilk teslimat Erdoğan ailesine yapıldı

Son Dakika... Togg'da ilk teslimat Erdoğan ailesine yapıldı
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı.

İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim ediliyor.

Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim ediliyor.



İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacak.

Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir."

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