Son dakika... Tokat'ta yeni deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremin ardından saat 21:43'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine Yaşanan depremden yaklaşık 1 saat kadar sonra 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyüklüğü 4.4 olarak ölçüden yeni depremde derinlik ise 5.89 KM olarak ölçüldü.

Yaşanan depremler çevredeki iller tarafından da hissedildi. 5,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Yozgat'ta 2 katlı bir ev yıkılırken, Depremin merkez üssü Sulusaray'da ise 5 ahır hasar gördü.

"BAZI KÖYLER YIKILDI"

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını açıklamıştı.

Tokat Sulusaray merkezli meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama gelmişti.

Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Tokat Valiliği, AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin sahada taramalara başladığını duyurmuştu.