SON DAKİKA: Tuncer Bakırhan'a soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehdi Tunç'a konuşmalarından dolayı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAKANLIK: YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak;



Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve



DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un… pic.twitter.com/vXyC39CNK5 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 7, 2024

BAKIRHAN NE DEMİŞTİ?

Mardin, Batman ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi belediyelerine kayyum atanması sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bir mitingde yaptığı konuşma büyük tepki çekmişti. Bakırhan “Çok iyi bilsinler ki, Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır” sözlerine ise inceleme başlatıldı. Gelen tepkiler üzerine DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Bakırhan'ın sözlerinin çarpıtıldığı belirtilmişti.

MEHDİ TUNÇ NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehdi Tunç, PKK'nın yayın organında "Mardin halkı irade gaspına karşı kendi mahkemesini, halk mahkemesini kuracak. Bu kayyumlar gidecek" şeklinde tehdit vari bir konuşma gerçekleştirmişti.

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