Son dakika... Türkiye gri listeden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Türkiye gri listeden çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin gri listeden çıktığını sosyal medya hesabından "Başardık" ifadesini kullanarak açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin FATF’nin gri listedeki durumunun ele alınacağı bir toplantıda sunum yapmak için Singapur’daydı. Türkiye’nin beklediği haber Şimşek’ten geldi. Şimşek sosyal medya hesabından “Başardık” mesajını paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-06-28-104830.png

FATF NEDİR?

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu ya da FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından OECD bünyesinde kurulmuştur. FATF'nin kurulmasıyla bir anlamda karaparanın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiyeler bütünü oluşturulmuştur.

GRİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

Gri liste, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan bir listedir.

TÜRKİYE NE ZAMANDIR GRİ LİSTEDE?

2021 yılında FATF Gri Listeye girmiş ve girdiği yıldan beri bu listeden çıkmaya çalışıyor. Son genel seçimde ekonominin dümenine getirilen Şimşek ve ekibinin en büyük hedeflerinden birisi de FATF Gri Listeden çıkabilmekti.

Bugün Singapur’da Gri Liste için toplantıda olan Şimşek sosyal medya hesabından Başardık ifadesini kullanarak Türkiye’nin 3 yılın ardından gri listeden çıktığını açıkladı.

667aa3e3c5cf3347.webp

fatf.jpeg

İlgili Haberler
Son Dakika... Bakan Şimşek: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Son Haberler
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar Yaşam
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı Ekonomi
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor Magazin
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı Bilim
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor Yaşam
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor