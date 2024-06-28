Son dakika... Türkiye gri listeden çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin FATF’nin gri listedeki durumunun ele alınacağı bir toplantıda sunum yapmak için Singapur’daydı. Türkiye’nin beklediği haber Şimşek’ten geldi. Şimşek sosyal medya hesabından “Başardık” mesajını paylaştı.

FATF NEDİR?

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu ya da FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından OECD bünyesinde kurulmuştur. FATF'nin kurulmasıyla bir anlamda karaparanın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiyeler bütünü oluşturulmuştur.

GRİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

Gri liste, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan bir listedir.

TÜRKİYE NE ZAMANDIR GRİ LİSTEDE?

2021 yılında FATF Gri Listeye girmiş ve girdiği yıldan beri bu listeden çıkmaya çalışıyor. Son genel seçimde ekonominin dümenine getirilen Şimşek ve ekibinin en büyük hedeflerinden birisi de FATF Gri Listeden çıkabilmekti.

Bugün Singapur’da Gri Liste için toplantıda olan Şimşek sosyal medya hesabından Başardık ifadesini kullanarak Türkiye’nin 3 yılın ardından gri listeden çıktığını açıkladı.