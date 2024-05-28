Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu diyaliz skandalında acı haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu diyaliz skandalında acı haber geldi

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilen hastalardan birisi hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinden sonra rahatsızlan ve durumu ağırlaşan 18 hastadan Antalya'ya sevk edilen bir vatandaş hayatını kaybetti.

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NE OLMUŞTU?

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs günü, saat 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bir çoğu bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geri gelmişti.

Hastalardan 18’inin durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini talep etti. Bazıları da ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananlar sonrası Burdur Sağlık İl Müdürü Murat Erk tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre hastane hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

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BURDUR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen hastaların sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Burdur Valiliği, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün toplam 29 hastanın diyalize girdiği belirterek, diyaliz işlemi tamamlandıktan sonra eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye çağrıldığı ifade edildi.

Burdur Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı.

"Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8’i Antalya, 4’ü Afyonkarahisar, 3’ü Isparta, 4’ü Bucak ilçesi ve 4’ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir. Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."

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