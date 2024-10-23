Son dakika... TUSAŞ’a saldıran 3 teröristten 2’si öldürüldü

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan TUSAŞ’ta meydana gelen patlamada şehit ve yaralılar olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. TUSAŞ’ın stratejik önem taşıyan projeler yürüttüğü yerleşkede güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

Öte yandan terör saldırısını gerçekleştiren 3 teröristten 2’sinin öldürüldüğü 1 teröristle çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Teröristlerin üzerinden ne çıktı?

Teröristlerin üzerinden ağır silahların yanı sıra çok sayıda mühimmat ve el bombası çıktı.

TUSAŞ'A YAPILAN TERÖR SALDIRISINA YAYIN YASAĞI GELDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

"TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİNDE ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR HEDEF ALMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ilişkin olarak, “Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.