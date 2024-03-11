Son dakika... Tuzla'da dev fabrikada yangın. Her yerden dumanlar yükseliyor

Tuzla Kocaeli sınırında bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale etmeye çalıştı. Fakat yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. Fabrikada bulunan tiner ve boyaların tutuşmasıyla yangın çok büyüdü.

FABRİKADAKİ KİMYASAL MADDELER YANDI, PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada kimyasal maddelerin yanması sebebiyle zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

İstanbul’un birçok ilçesinden görülen fabrika yangınına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarının uzun süre devam etmesi bekleniyor.