Son dakika... Ünlü iş adamının mal varlığını FETÖ'ye bıraktığı ortaya çıktı!

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı.

MİRASINI FETÖ'YE BIRAKTI

Kasadan çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte vasiyetname ve bir de dua çıktı. Zeki Doruk’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını Fetullahçı Terör Örgütü’ne bıraktığı yer alıyordu. Vasiyetnamede HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekâtlarının da “hizmet hareketi” adı altında FETÖ’ye verilmesi yazıyordu.

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği “uyduruk tılsım” duası olduğu anlaşıldı.

''Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun'' dediği ortaya çıkan Doruk, Gülen’den aldığı “uyduruk tılsım” duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada saklıyormuş.

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FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi Doruk’un 19 şirketine daha kayyum atandı.