Son dakika... Ürdün'den sonra bir ülke daha olağanüstü hal ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Ürdün'den sonra bir ülke daha olağanüstü hal ilan etti
Son dakika haberi... Ürdün ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Ürdün'ün ardından bir olağanüstü haberi de Irak'tan geldi.

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