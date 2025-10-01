Son dakika VAR'ı! Galatasaray'da yürekler ağıza geldi

Galatasaray, ilk hafta Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne umulmadık bir biçimde başladı. Geçen yılın Premier Lig şampiyonu Liverpool karşısında sarı kırmızılılar telafi peşindeydi.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Galatasaraylı oyuncular büyük bir mücadele verdi. Özellikle ikinci yarıda rakibine pozisyon vermeyen Cim Bom, rakip ataklarına karşı koydu. Victor Osimhen'in 16. dakikada penaltı golüyle son dakikalara 1-0 önde girmeye başaran Galatasaray 90. dakikada Fransız hakem Clement Turpin'in Liverpool lehine verdiği penaltı kararıyla yıkıldı.

VAR incelemesi ardından Liverpool'un kazandığı penaltı iptal edildi.

Bu dakikada Liverpool savunmacısı Konate ceza sahası içi sol çaprazında Singo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Stadyumda adeta şok yaşanırken devreye VAR girdi. Hakem Turpin pozisyonu monitörden izledi ve penaltıyı iptal etti. İptal kararının ardından hek futbolcular hem de seyirciler adeta gol sevinci yaşadı. Dirençli oyununu sürdüren Galatasaray kalan dakikalarda kalesini gole kapattı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.