Son Dakika.. Wagner Moskova'ya yürüyüşünü durdurdu

Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.

Son Dakika.. Wagner Moskova'ya yürüyüşünü durdurdu

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Wagner lideri Prigojin'in, gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

Belarus Devlet Başkanlığı’nın duyurusu ardından Wagner’in başındaki Prigojin, birliklerinin ilerleyişini durduracağını, geri dönüşe başlayacaklarını söyledi.

Lukaşkenko’nun Prigojin ile gerçekleştirdiği müzakereler ve bu görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaya ilişkin Belarus Devlet Başkanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Belaruslu mevkidaşına (Aleksandr Lukaşenko) ülkesinin güneyinde özel askeri şirket Wagner nedeniyle yaşanan durum konusunda bilgi verdi. Taraflar ortak eylemlerde bulunma konusunda anlaştı.

Ardından Belarus Devlet Başkanı, kendi kanalları üstünden de durumu netleştirip Rusya Devlet Başkanı’nın onayı ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeler gün boyu sürdü. Görüşmeler sonucunda, Rusya topraklarında kanlı bir kıyım yaşanmasının kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmaya varıldı.

Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Wagner şirketinin silahlı insanlarının Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması ve gerilimin dindirilmesi adına atılacak adımlar konusundaki teklifini kabul etti Şu an masada duruma ilişkin, Wagner şirketinin askerlerinin güvenliğine dair garantiler de içeren tamamıyla avantajlı ve kabul edilebilir bir çözüm seçeneği bulunuyor.”

Prigojin ise geri çekilme açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Bir günde Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bir mesafeye ulaştık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık. Artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu yüzden taraflardan birinin Rus kanı dökmesinin sorumluluğunu anlayarak güçlerimizi geri çekiyor ve üslere dönüyoruz."

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