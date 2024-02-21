Son dakika... Washington Büyükelçisi ve BM daimi temsilcisi değişti

Kaynak: AA
Son dakika... Washington Büyükelçisi ve BM daimi temsilcisi değişti
Washington Büyükelçiliğine Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal atandı.

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Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstleneceği açıklandı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

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