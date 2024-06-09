Son dakika... YKS soruları ve cevapları erişime açıldı

2024 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.

SONUÇLAR 17 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlanırken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan YKS sınav maratonu sona ermiş oldu.

YKS'nin son oturumu olan YDT saat 15.45 itibarıyla başladı. YDT'de; İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girdi. Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon sınav için kullanıma açıldı. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görevlendirildi.

80 soru için 120 dakika süre tanınan sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi. YDT 17.45 itibarıyla bitti.

8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi ile başlayan YKS sınav maratonu böylelikle tamamlandı.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.