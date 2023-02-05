Son Dakika...Ankara’da okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından Ankara’da okullar bir gün süre ile tatil edildiğini duyurarak ”Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.” ifadelerini kullandı.